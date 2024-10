Repressive le politiche del ministro, divisivo invitarlo’

Pur conservando il consueto rispetto per l’istituzione accademica molisana e per il ruolo che riveste, abbiamo comunicato al Rettore che non parteciperemo all’evento.

Riteniamo, infatti, che la scelta di ospitare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in questo particolare momento sia divisiva, proprio per le politiche repressive proposte dal dicastero guidato dal Ministro”.

Così la Cgil Molise e la Flc annunciano la loro presa di posizione dopo aver ricevuto nella giornata di ieri l’invito per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Unimol, in programma il 30 ottobre. “L’Università – sottolinea il sindacato – rappresenta la culla del sapere critico e, storicamente, rifugge le forme estreme di controllo e di soffocamento della circolarità delle idee. Inoltre è il caso di rilevare che, da sempre, la nostra Accademia rappresenta un luogo aperto all’accoglienza e agli scambi culturali multietnici, mentre le politiche proposte nel tempo da Piantedosi in materia di accoglienza e migrazione sono state formalmente criticate non solo da tante organizzazioni democratiche ma anche dal Consiglio d’Europa e dall’alto Commissariato Onu per i rifugiati”.

