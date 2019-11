Isernia mattina, il sindaco di Isernia e presidente dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale, Giacomo d’Apollonio, e il presidente della Provincia, Alfredo Ricci, hanno incontrato a Campobasso il subcommissario ad acta alla sanità per la Regione Molise, dott.ssa Ida Grossi, a cui hanno nuovamente rappresentato la forte preoccupazione che si avverte a Isernia e in tutta l’area ad essa circostante per il continuo depauperamento dei servizi sanitari del territorio e, soprattutto, per le prospettive di ulteriori tagli che minerebbero gli standard minimi da garantire per la tutela della salute dei cittadini.

D’Apollonio e Ricci hanno chiesto al Subcommissario informazioni specifiche sul Piano operativo sanitario della Regione Molise, rimarcando la necessità di assicurare gli interventi vitali per le malattie tempo-dipendenti e per l’emergenza-urgenza, scongiurando altresì chiusure o trasferimenti dei reparti attualmente attivi a Isernia, Venafro e Agnone, soprattutto quelli che assicurano le cure salvavita.

La dott.ssa Grossi, nel ribadire che il Pos è ancora in corso di definizione, si è riservata ogni adeguata considerazione delle problematiche prospettate da Ricci e d’Apollonio, informandoli che nei prossimi giorni, presso il Ministero della Sanità, si terrà un incontro tecnico per valutare proprio i contenuti del Piano sanitario del Molise. Il Subcommissario ha assicurato, altresì, che dopo tale riunione e in previsione della discussione del Pos in sede di Consiglio Regionale, incontrerà, in tempi ragionevolmente brevi e comunque tempestivi, i sindaci dell’Ambito territoriale sociale che ne hanno fatto richiesta.