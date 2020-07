Il Ministero della Salute oggi ha comunicato al Presidente Toma che il Piano di riorganizzazione dell’offerta ospedaliera post Covid così come redatto non va bene. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla.

In un solo colpo il Ministero ha quindi fatto crollare il castello di carta costruito con toni entusiastici dal Governatore e sostenuto dal commissario Giustini dopo aver cancellato con un colpo di spugna il suo Piano che prevedeva l’ospedale Covid a Larino.

Cosa dice esattamente il Ministero?

Dice che il piano va modificato secondo i parametri dettati dal Ministero e dal Dpcm e soprattutto va adattato al documento di programmazione regionale.

Di quale documento sta parlando il Ministero?

In realtà a noi consiglieri regionali e ai molisani non è dato sapere perché non è mai stato portato in Consiglio alcun documento di programmazione relativo alla Sanità.

Ed è questo che noi abbiamo chiesto ormai centinaia di volte,ovvero di restituire al Consiglio regionale la funzione per la quale esiste cioè quella di programmare e di farsi portavoce delle istanze dei molisani.

Oggi quindi con questo documento il Ministero ci dà ragione: il Piano per l’emergenza Covid deve essere valutato dal Consiglio regionale.

Cosa farà adesso Toma? Si inventerà qualche altra capriola acrobatico-amministrativa o finalmente deciderà di confrontarsi con il Consiglio regionale e con i molisani?

Una cosa è certa, in tutti questi giri di valzer gli unici a rimetterci sono sempre i molisani, presi in giro costantemente e privati della dignità.

Noi faremo presto, insieme ad altri Consiglieri regionali, un’interpellanza per chiedere chiarezza su quanto sta accadendo.