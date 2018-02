All’ultimo Consiglio comunale a Petacciato, tenutosi mercoledì scorso, la minoranza sollecita una discussione sull’annoso PRG, che si dovrà approvare a Petacciato.

Matteo Fallica, Consigliere che ha proposto la regolamentazione del referendum cittadino in paese, non primo firmatario della richiesta del Consiglio, ma il primo a prendere la parola. Ha ribadito la sua posizione altamente democratica sulla questione “COINVOLGIAMO IL PAESE INTERO”.

“Un piano regolatore che migliora o peggiora il territorio del paese? Per me peggiora, ma non bastiamo noi a deciderlo. Cosa fare? Informazione in paese a tutto spiano: dibattiti, convegni di sensibilizzazione con tutta la cittadinanza, e dopo, ma solo dopo, decidere. Dovrà essere tutta Petacciato a stabilire il destino del paese, visto che la posta in gioco sarà uno stravolgimento epocale del territorio. Se si approva questo PRG, non sarà più questa la Petacciato che conosciamo, il paese cambierà totalmente.

L’avevamo detto, promesso e sarà questo il mio impegno principe in politica: “mi batterò per cercare di far contare sempre di più i cittadini nelle scelte del paese. Io non ho altri interessi”. Questa era la nostra promessa in campagna elettorale e le promesse valgono come l’oro”. L’intervento di Fallica è terminato con l’ invito per tutto il Consiglio Comunale a vedere il film di Rosi, ‘Mani Sulla Città “.