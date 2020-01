Lunedì 20 gennaio, a partire dalle ore 15.30, presso la sede operativa in via Monsignor Bologna 15 a Campobasso, il GAL Molise Verso il 2000 presenterà i bandi già pubblicati e di prossima pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” – Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo” del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020.

Le iniziative sono rivolte alle imprese agricole e della trasformazione agroalimentare, artigianali, turistiche, culturali, alle associazioni professionali e alle associazioni ed enti no profit che hanno la sede legale ed operativa nel territorio di pertinenza del GAL Molise verso il 2000 scrl.

I bandi già pubblicati, in scadenza il prossimo 20 febbraio 2020, sono:

– Azione 19.2.2 – “Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori (direct sale)” Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (PMI) del sistema agricolo ed artigianale, in forma singola o associata, attive nel settore della trasformazione agroalimentare e/o nella produzione di manufatti artigianali. Il contributo pubblico è di 200 mila euro, con una intensità di aiuto del 40%, ed è destinato a finanziare investimenti materiali e immateriali per dotare le aziende di strumentazioni utili a compiere attività commerciali di vendita e valorizzazione diretta dei prodotti agricoli e artigianali presso i consumatori finali.

– Azione 19.2.5 – “Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per promuovere e partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali”. I beneficiari del bando sono i raggruppamenti fra imprese agricole, artigianali, turistiche, culturali, enti pubblici con funzioni di rappresentanza delle imprese, associazioni professionali e enti no-profit. Il contributo pubblico è di 105 mila euro, con una intensità di aiuto del 70%, ed è destinato a finanziare eventi promo commerciali quali partecipazione ed organizzazione di fiere, workshop, seminari, degustazioni e predisposizione di prodotti promo pubblicitari sia regionali che nazionali, al fine di accrescere il valore aggiunto delle aziende, aumentare la visibilità dei prodotti favorendo un miglior accesso al mercato di riferimento.

– Azione 19.2.6 – “Sostegno alle imprese agricole, dell’artigianato e turistiche per realizzazione sito web aziendale di piattaforme e-commerce e campagne di marketing su social media”. I beneficiari del bando sono le imprese agricole, agroalimentari, artigianali e turistiche. Il contributo pubblico è di 60 mila euro con una intensità di aiuto del 60%, ed è destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di siti web aziendali, attività di comunicazione, promozione e marketing (comprese la realizzazione di piattaforme di e-commerce), nonché la realizzazione di campagne aziendali volte alla indicizzazione, promozione e commercializzazione su social media e tramite agenzie di intermediazione online.

Nel corso dell’evento saranno, inoltre, presentati e illustrati i bandi di prossima pubblicazione:

– Azione 19.2.9 – Sostegno alle “Botteghe dei mestieri”;

– Azione 19.2.15 – “Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di Protezione Civile”;

– Azione 19.2.16 – “Bio monitoraggio del territorio con api ‘sentinelle’”;

– Azione 19.2.7 – “Creazione e sviluppo del L.I.T. – Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi”.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Avvisi e Bandi PSL del sito istituzionale del GAL Molise Verso il 2000 disponibile al link http://www.moliseversoil2000.it/avvisi-e-bandi-psl-m-19/, e alla nostra pagina Facebook.