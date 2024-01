di Redazione

L’Assessore Regionale Gianluca Cefaratti, rende noto noto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il “Piano di rilevazione dei debiti commerciali alla data del 31 dicembre 2023”, predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) dal Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale.

Il provvedimento di Giunta, con i suoi allegati, ovvero l’Avviso ai creditori e il Modello di istanza, è reperibile nell’Albo Pretorio online dell’Ente, ove risulta pubblicato dal 29 gennaio 2024, nonché nel sito istituzionale www.regione.molise.it, sezione Aree Tematiche – Bilancio, Finanze e Tributi, in evidenza, al link:

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20194.

Pertanto, tutti coloro che ritengano di vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della Regione Molise sono tenuti a presentare specifica domanda, entro il perentorio termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso nell’Albo Pretorio online della Regione Molise.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello

approvato dalla Giunta e, debitamente sottoscritta, trasmessa unitamente a copia di 0documento di identità in corso di validità tramite comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it

corredata da idonea documentazione, come specificato nella versione integrale dell’Avviso.

Si informa che la mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nei termini

indicati determinerà l’automatica cancellazione del credito vantato.