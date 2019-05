I Sindaci del venafrano compatti nel portare avanti il progetto di studio epidemiologico ambientale: è questo il titolo che immagino dopo la riunione tenuta nel pomeriggio di lunedì presso il Comune di Venafro con i Sindaci di Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale, nonché con il rappresentante del Comune di Filignano.

Nel corso dell’incontro ho illustrato ai colleghi Sindaci la decisione del Comune di Venafro, presa alcuni mesi fa, di condividere la proposta di studio epidemiologico ambientale avanzata dall’Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente. In questo periodo di intenso dialogo con l’Associazione e di approfondimento del percorso amministrativo da seguire, abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa a svolgere lo studio, ricevendone riscontro positivo con le prime indicazioni tecniche ed economiche.

Lo scopo dello studio è quello di analizzare con metodo scientifico gli inquinanti presenti sul territorio e metterli in collegamento con le cause di mortalità della popolazione, onde potere avere, su basi scientifiche, un quadro che consenta di ricostruire la correlazione tra gli uni e le altre.

L’incontro di ieri aveva lo scopo di condividere la proposta progettuale con i Sindaci della zona, in modo da poterla portare avanti insieme e a tutti i livelli.

E tutti i Sindaci presenti hanno condiviso l’approccio che caratterizzerà questo studio e si sono impegnati a portarlo avanti; la stessa disponibilità hanno dato anche i Sindaci di Monteroduni e di Macchia d’Isernia.

Pertanto, il progetto di studio epidemiologico verrà recepito e portato avanti, congiuntamente, dai Comuni di Venafro, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Conca Casale, Filignano, Monteroduni e Macchia d’Isernia.

Si tratta di un risultato importantissimo, che vede i Sindaci compatti su questo fondamentale progetto. Nei prossimi giorni saranno chiariti alcuni aspetti di dettaglio con il CNR di Pisa, individuato come l’interlocutore scientificamente più qualificato a svolgere lo studio, dopodiché saranno adottati da ciascun Comune i provvedimenti amministrativi e contabili finalizzati a formalizzare la volontà espressa dai Sindaci nella riunione di ieri.

Mi preme ringraziare i Sindaci per l’impegno assicurato nel volere portare avanti questo importantissimo studio, che consentirà di chiarire, scientificamente, i troppi dubbi che da troppo tempo assillano ognuno di noi. Inoltre, un ulteriore e mai scontato ringraziamento voglio rivolgere, ancora una volta, all’Associazione Mamme per la Salute, per l’impegno incessante profuso anche nell’attività di promuovere questo progetto presso l’Amministrazione Comunale da me guidata e presso l’opinione pubblica.