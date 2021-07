di Tonino Atella

“Si esibiscono per la prima volta in pubblico a Venafro dopo la pandemia da covid 19. E’ un onore per loro !”. Così in presentazione della giovane Orchestra di fiati del Conservatorio Perosi di Campobasso nel corso della serata in piazza Totò a Venafro per “la prima” di “Molise è Musica”, il tour regionale del team promosso dall’assessorato alla cultura della Regione Molise. Sul palco maestri del Perosi, giovani studenti dei vari corsi e cantanti lirici come baritono, tenore e soprano.

Ne è scaturita una serata d’arte musicale quanto mai interessante e piacevole. Ad introdurre il Sindaco di Venafro Ricci, il Presidente della Giunta Regionale del Molise Toma e l’assessore regionale alla cultura Cotugno per sottolineare l’importanza della ripresa e della cultura in genere quale azione indispensabile per tutti. Quindi i protagonisti musicali sul palco. Brani musicali, arie di opere ed operette e ritmi vari che musicisti hanno eseguito alla perfezione sotto la direzione dei loro maestri. Altrettanto dicasi per i cantanti lirici, capaci di coinvolgere e meritare applausi con le loro perfomance vocali. Consensi fragorosi al termine anche per i giovani musicisti del Perosi con l’implicito augurio del pubblico presente per una loro fortunata e positiva carriera artistica. Serata quindi sommamente positiva, coi prossimi appuntamenti che a seguire verranno proposti in tanti Comuni della regione per portare ovunque musica, canto e voglia di ripartire.