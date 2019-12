Grande partecipazione all’evento benefico organizzato dall’Unione Pizzaioli Molisani con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pettoranello di Molise e della Proloco di Pettoranello, a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE Onlus in particolare contribuire a finanziare il “Progetto Trapianti” che consiste nel sostenere le famiglie e i pazienti affetti da Fibrosi Cistica, che si è svolto lo scorso venerdì 20 dicembre 2019.

Una serata di musica all’insegna della solidarietà e del divertimento che ha visto avvicendarsi non tantissime persone visto il tempo poco clemente, ……..“sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe” (M.Teresa di Calcutta).

La consigliera regionale Filomena CALENDA ha voluto esprimere così il proprio ringraziamento dell’invito alla manifestazione e della soddisfazione che gli organizzatori hanno voluto dare a favore delle associazioni che sono molto presenti sul territorio, inoltre si è detta molto soddisfatta e orgogliosa del risultato ottenuto.

Per questo, tutta la nostra associazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e contribuito all’iniziativa dimostrandosi sensibili anche in questa occasione: Tony DI LIETO e Vittorio CIFELLI dell’Unione Pizzaioli Molisani, il Sindaco di Comune di Pettoranello di Molise Andrea NINI, il Presidente della Proloco di Pettoranello Vittorio TAGLIENTE, tutti gli sponsor e tutti coloro che sono intervenuti e si sono dimostrati sensibili e solidali e che grazie alla loro partecipazione, hanno contribuito al successo di questa iniziativa che permetterà di ricevere assistenza e supporto ai tanti pazienti e famiglie che purtroppo stanno affrontando esperienze dolorose e traumatiche come quello del trapianto bi-polmonare.

Un grazie particolare anche alla conduttrice della serata, Barbara Fino e all’intrattenimento musicale di Elio Izzi senza i quali questa serata non sarebbe stata possibile.