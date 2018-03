L’innovativa lezione/concerto per bambini sul Jazz. Sarà un’intera giornata dedicata alla musica Jazz, un evento atteso che si svolgerà a Pettoranello del Molise e che coinvolgerà le scuole, con una lezione davvero ‘speciale’.

Questi incontri hanno un duplice obiettivo: il primo è quello di far avvicinare gli studenti a una realtà culturale del novecento di enorme portata; il secondo è quello di far recepire la grande capacità della musica di aprire diversi orizzonti. Il percorso didattico sarà incentrato sulla partecipazione attiva degli studenti attraverso la narrazione della storia della musica jazz e l’alternarsi tra teatro e musica. In ogni momento si potrà percepire l’aspetto emozionale e l’interplay, cose quest’ultime che solo i musicisti e gli strumenti durante le esecuzioni dal vivo possono esprimere.

Il progetto è pensato per la partecipazione attiva dei ragazzi alla narrazione e consiste in un unico modulo completo della durata di un’ora e mezza; il palcoscenico sarà attrezzato con gli strumenti musicali e l’impianto audio. L’evento prevede il coinvolgimento di 100 studenti delle scuole dell’infanzia e della scuola elementare di Pettoranello del Molise, e non solo, che saranno presenti per assistere alla ‘Lezione Concerto Bentornato Mr. Jazz’ tenuta da “The Groove Machine” Jazz Trio composto da Jole Maddalena (voce), Alessio Tancredi (hammond) ed Erika Rossi (batteria).