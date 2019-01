L’episodio si è verificato sulla statale 17, nel territorio di Pettoranello del Molise, subito dopo il distributore di metano. Solo un grande spavento per il conducente che ha visto la sua auto andare fuoco. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme prima che ci fossero conseguenze. Quindi si sono occupati di mettere in sicurezza la sede stradale. Non è chiaro cosa abbia innescato il rogo.