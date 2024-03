di T.A.

Le cose non funzionano, le istituzioni latitano e i problemi lievitano ? Ecco allora il rimboccarsi le maniche da parte dei cittadini perché le situazioni finalmente migliorino e vengano meno difficoltà e tant’altro. E’ quanto in atto a Isernia su iniziativa di tanti residenti i quali hanno avviato una petizione popolare su apposita piattaforma, ossia “open petition”, gratuita e senza scopo di lucro per pubblicizzare una preoccupazione comune, dialogando con le istituzioni al fine di avviare a soluzione quanto preoccupa, non funziona e non va bene. Il testo della petizione, “Realizzazione di un piano completo di messa in sicurezza e adeguamento di Via Dora Montessoro Melogli, con particolare attenzione alla correzione delle buche, all’allargamento della strada, all’installazione di segnaletica chiara e all’illuminazione adeguata”. Petizione popolare ovviamente rivolta al sindaco di Isernia perché risolva quanto preoccupa la collettività.