L’incidente si è verificato nella notte appena trascorsa nel tratto di strada compreso tra Montenero di Bisaccia e Petacciato. Un uomo di 50 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito fuori strada. A causa del violento impatto, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto.

Subito soccorso, il 50enne è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.