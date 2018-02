“Questa mattina ho depositato una proposta di delibera per istituire il Registro dei Testamenti Biologici presso il Comune di Petacciato. Infatti da ieri, 31 gennaio, è in vigore la legge sul testamento biologico.

Una legge attesa da tanto in Italia, che permette di avere la possibilità di decidere in anticipo se, a quali e a quanto invasive cure sanitarie sottoporsi in caso di “futura incapacità ad autodeterminarsi” riconoscendo le Dichiarazioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette DAT.

Con questa proposta chiediamo che venga approvato un regolamento per l’istituzione del Registro che consenta la ricezione delle Dichiarazioni anticipate di volontà, relative ai trattamenti sanitari (DAT). Non è solo una forma di civiltà, ma di rispetto della dignità della persona e della sua volontà.

Grazie a chi si è battuto per avere questa legge mettendo a rischio la propria libertà, grazie a tutte quelle persone che hanno reso pubblica la loro lotta contro il dolore.

La battaglia di civiltà che ha portato, dunque, all’approvazione del testo di legge, deve proseguire per poter essere attuata completamente per questo che si chiede di fornire alla popolazione adeguati servizi di raccolta delle DAT

Se la giunta accoglie la proposta, Petacciato sarà il primo comune in Molise, in contemporanea col Comune di Pesche, ad aver istituito un registro per proteggere e tutelare la libertà di ognuno di decidere fino alla fine”.

