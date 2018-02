I Vigili del Fuoco di Termoli e i Carabinieri di Petacciato sono intervenuti in contrada Saracena per recuperare il corpo di un anziano trovato in un pozzo della zona, dove l’uomo aveva i terreni. L’agricoltore sarebbe caduto accidentalmente nel pozzo, ma questa è solo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso del pensionato.