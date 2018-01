Saranno le indagini dei Carabinieri della locale stazione a chiarire cosa è accaduto domenica pomeriggio a un 49enne del posto. Per lui, infatti, un tranquillo pomeriggio domenicale si è trasformato in un inferno. La sua ex moglie e il nuovo compagno lo hanno aggredito, nonostante lui avesse anche una gamba ingessata, e lo hanno pestato, procurandogli un trauma cranico, con ferita alla testa.

Colpi che hanno causato anche una non grave emorragia cerebrale. I fatti sono avvenuti intorno alle 18-18.30 di domenica scorsa, 7 gennaio. All’arrivo dei soccorritori, il 49enne aveva gli occhi tumefatti dai colpi e ferite lacero-contuse, abrasioni, insomma era stato pestato ben bene. Trasferito in pronto soccorso dal 118, dopo la diagnosi dell’emorragia celebrale è stato disposto l’immediato trasferimento in un più attrezzato reparto di neurochirurgia anche se l’uomo, fortunatamente, non versava in condizioni critiche.