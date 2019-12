Sabato 7 dicembre, presso la Galleria Impressioni di Pesche (IS), alle ore 18.00 verrà inaugurata la mostra Antologica 20, personale del pittore Antonio Tramontano la quale fa il punto di venti anni di carriera artistica. La direzione dello spazio è affidata a Pietro Travaglini mentre l’esposizione è curata dal critico Tommaso Evangelista. Circa 40 le opere esposte, opere che coprono gli inizi di stampo figurativo, ispirati ad una visione neorinascimentale, e giungono fino alle attuali ricerche sul colore e sulla pittura intesa quale campo analitico di sperimentazione e visione.

Scrive Evangelista “Tramontano ricerca l’espansione cromatica, oltre i limiti del supporto, indagando il colore percepito come elemento ambientale e di volume. Non dimenticando che l’istante è una misura di natura spaziale la sua ricerca pittorica è studiata in modo tale da risultare in armonia con il ritmo delle pennellate (e delle velature), e quindi dell’esistenza. Le tele sono una caduta dell’energia nel tempo e formano grandi cicli (quasi stagionali) caratterizzati da atmosfere e luce, saturi di «storie», nei quali il tentativo di riassorbire forme celate e lacerate nella dimensione immateriale del dipinto, rivestite da una manifestazione fluttuante e celeste, comporta un perenne misurarsi con la variazione e il mutamento. L’artista riscatta l’istante nel ricercare una rappresentazione che renda tangibili sequenze visive osservate dalle estremità di uno spazio in movimento, corrispondente cromatico della vita emotiva, del momento opportuno”.

In mostra, a disposizione del pubblico, anche un libro d’artista che raccoglie la documentazione fotografica dei vent’anni di carriera insieme ai pensieri di amici, critici e artisti che hanno accompagnato Tramontano in questo periodo. Hanno scritto per il testo: Tommaso Evangelista, Augusto Medici, Giuseppe Nifosì, Rocco Zani, Francesco Mutti, Luciano Sozio, Lucio D’agostino, Liliana Grammaldo, Rosanna Carnevale, Fabio Serricchio, Nazzareno Serricchio, Michele Peri, Nicola Graziano, Claudio Luongo, Ivan Caccavale, Nino Barone, Gennaro Petrecca, Alberto D’Alessandro, Roberto Franchitti, Carmen D’Antonino, Arianna Antenucci, Shaana De Santis, Gioia Cativa, Leonardo Valerio, Elisabetta Esposito.

Antonio Tramontano – Antologica 20

Galleria Impressioni

Via Arciprete Biondi, Pesche (IS)

A cura di Tommaso Evangelista

Direzione artistica Pietro Travaglini

Vernissage 7 dicembre ore 18.00

Apertura 7-21 dicembre tutti i giorni su appuntamento

Per info 3383312459

Col patrocinio del Comune di Pesche