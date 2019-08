L’incidente si è verificato nella notte appena trascorsa in pieno centro a Pescara, all’incrocio tra via Balilla e via Tasso. Due giovani isernini, un ragazzo e una ragazza, erano in sella a una moto che si è scontrata con un mezzo della nettezza urbana. Soccorsi dai sanitari del 118 i due feriti sono stati trasportati e ricoverati presso l’ospedale Santo Spirito. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni della ragazza che sono apparse particolarmente gravi. Sulle cause che hanno provocato il sinistro indagano le forze dell’ordine.