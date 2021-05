di Giampiero Giunti

Si è conclusa sabato 9 Maggio la gara sul fiume Volturno che ha visto tra i protagonisti Costantino Simeone di Roccaravindola (IS). Costantino, grazie alla sua performance, si è classificato terzo nel settore nel centro sud e 14esimo assoluto nella Classifica Generale Individuale. Un risultato importante e una bellissima soddisfazione per Costantino Simeone che stacca il biglietto per la finale del prossimo 26 Giugno a Borgosesia in provincia di Vercelli. Costantino con grande esperienza ed umiltà spera di ben figurare in finale.

Bravo anche il giovanissimo Federico Simeone (in foto con il papà) figlio di Costantino, che si è classificato 42esimo nella Classifica Generale nonostante la sua giovane età. È un grandissimo risultato visto che si è trovato a gareggiare contro concorrenti più esperti. Potrebbe rientrare anche lui in finale se eventualmente qualche altro concorrente piazzatosi prima rinunciasse alla finale.

Questa la Classifica di settore; Costantino Simeone si è classificato terzo:

Questa la Classifica Generale; Costantino Simeone si è classificato 14esimo nel Campionato Italiano Individuale Spinning: