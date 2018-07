Il Ministero dell’istruzione ha reso disponibili le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) con i contingenti per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.

Si tratta dei 57.322 posti autorizzati dal MEF a fronte di 58.295 posti liberi.

Per il Molise, il MIUR ha stabilito un contingente di 199 assunzioni in ruolo (138 per la provincia di Campobasso e 61 per quella di Isernia)

Questa la ripartizione del contingente delle immissioni in ruolo previste:

In allegato, l’elenco dettagliato delle immissioni previste per il Molise per ogni classe di concorso della secondaria, comprensivo anche della ripartizione dei posti di sostegno.

Le operazioni di assunzione si svolgeranno a partire da lunedì 6 agosto, secondo il calendario che verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito dagli ATP di Campobasso e Isernia.

A breve dovrebbero essere disponibili anche le tabelle per il personale educativo ed il personale ATA.

La FLC CGIL Molise, come ogni anno, sarà presente al fianco dei lavoratori durante le convocazioni, contribuendo a garantire il regolare svolgimento delle operazioni.