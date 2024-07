di Redazione

FA CALDISSIMO, C’E’ BISOGNO ASSOLUTO DI BERE E LAVARSI DI CONTINUO, MA A VENAFRO LA CONDOTTA IDRICA COMUNALE E’ SEMIVUOTA

Una carenza che nel periodo non ci voleva proprio ! Ed invece, puntuale, ecco la persistente carenza idrica nella condotta municipale di Venafro con conseguenti problemi per i venafrani, che a ragione si lamentano tantissimo. “Abito nel centro storico, esattamente in via De Utris -afferma un pensionato- ma in casa non arriva una goccia d’acqua ! Pensi che per lavarmi e per le altre necessità della giornata sono costretto a recarmi a casa di mia sorella che abita nelle nuove zone di pianura, dove fortunatamente un po’ d’acqua scorre nelle tubature pubbliche. E’ un disservizio notevole e duraturo che è stato rappresentato al Comune ma di soluzioni nemmeno a parlarne ! Certo non è il massimo stare senz’acqua a casa in un periodo in cui le temperature sfiorano i 40° !”. Dal che immediato il nostro contatto col Sindaco di Venafro, Ricci : “Si, è un problema serio che stiamo cercando di risolvere -afferma questi- ma molto dipende dalle diffuse carenze idriche nelle condotte pubbliche che servono la città di Venafro. Capisco i problemi della gente e garantisco il massimo impegno per risolverli”.