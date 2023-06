Alle h 23 di domenica sera aveva votato il 34% dei molisani per le regionali.

Seggi aperti anche quest’oggi lunedì 26 sino alle h 15.00 dopodiché lo spoglio e in serata i risultati.

Affluenza assai contenuta ai 393 seggi dei 136 Comuni molisani per il rinnovo dell’assemblea regionale. Alle h 23.00 di ieri sera aveva votato il 33,99% degli aventi diritto, percentuale bassissima. Oggi lunedì 26 giugno si può votare sino alle h 15.00, dopodiché spoglio dei voti e risultati in serata. A Campobasso aveva votato il 42,45%, a Termoli il 37,56% e ad Isernia il 38.47%. Percentuali inferiori di votanti in tutti gli altri Comuni della regione. Si ricorda che sono tre i candidati alla presidenza -Izzo con una lista, Gravina con 6 e Roberti con 7- appunto con 14 liste complessive in campo e 284 aspiranti consiglieri regionali. Da eleggere, il presidente del governo regionale e venti consiglieri regionali. Per la cronaca nel 2018, regionali precedenti, si votò nel solo giorno domenicale e l’affluenza definitiva fu del 52,17%. Qualche dato sull’affluenza alle h 23.00 di ieri domenica 25 in alcuni Comuni delle due province molisane : a Pozzilli il 49%, a Riccia il 38.6%, a Montenero di Bisaccia il 29%, a Agnone il 22.4%, a Boiano il 37%, a Campomarino il 39%, a Venafro il 41,8% ed a Trivento il 43%. Oggi, come scritto, seggi aperti sino alle h 15.00 per esprimere il voto, quindi spoglio risultati.