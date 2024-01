di T.A.

Ce n’ è decisamente per tutti i gusti ed ogni età col cartellone dei film in programma a “Il Proscenio” di Isernia per fine gennaio ed inizio febbraio. Nel fitto calendario trovano posto infatti le pellicole THE BEEKEEPER, SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE, SUPER MARIO BROS, OPPENHEIMER, IL FANTASMA DI CARNEVALE E ANATOMIA DI UNA CADUTA.