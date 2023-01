Chi l’ha detto che l’amore, l’affetto o l’importanza verso qualcuno non si deve misurare dai gesti, dai pensieri, dalle presenze o assenze, dalle cose dette e non fatte, dalle cose fatte e mai confessate, dalle promesse rimaste lì, da quelle mantenute, dalle cose ricambiate o meno.

Chiunque l’abbia detto è una gran cagata se vogliamo essere totalmente onesti.

Gli errori si fanno?

Forse o forse se si fanno errori allora non si è data la giusta importanza al tutto.

Gli errori servono. A cosa dovrebbero servire?? Gli errori restano, ovunque, anche quando fingiamo di passare avanti alla fine restano sotto pelle e da lì come li togli!

Viviamo in una società in cui tutto pesa ormai anche una storia, quello che metti o non metti, quello che non hai paura di far vedere, che non ti interessa della gente, conta pure chi sei, come, dove e e se ci sei nei social di qualcuno e possiamo anche fare finta di spacciarci per persone a cui non interessa, non siamo credibili infondo, ci interessa ogni cosa e ci pesa ogni cosa.