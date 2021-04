Dodici anni dal sisma che sconvolse l’Abruzzo

Ieri alle 18.00, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio a L’Aquila ha avuto luogo una Celebrazione Eucaristica in ricordo delle 309 vittime del terremoto che la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 cambiò la vita degli abruzzesi e che coinvolse il capoluogo di regione ed altri 56 comuni.

Nel tragico evento persero la vita anche quattro molisani: Danilo Ciolli di Carovilli, Elvio Romano di Bojano, Michele Iavagnilio e Vittorio Tagliente di Isernia.

A causa delle limitazioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, per il secondo anno, non si terrà la fiaccolata.

Dopo la Funzione religiosa il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha affermato: “Ancora una volta dopo il 6 aprile di 12 anni fa, oggi dobbiamo fare ricorso alla nostra forza interiore di gente di montagna. Dobbiamo reimparare a vivere nella normalità”. In seguito insieme al Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha reso omaggio alle lapidi dei deceduti in quel catastrofico accadimento nella Cappella della Memoria sita all’interno dell’Edificio di culto.

Oggi, alle 10.00, c’è stata una cerimonia commemorativa nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a cui sono stati presenti il Primo Cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco e l’Arcivescovo dell’Aquila, Mons. Giuseppe Petrocchi.

Alle 12.00, ci sarà un omaggio dinnanzi al luogo dove sorgeva la Casa dello studente, in via XX settembre, alla presenza del Prefetto, dell’Arcivescovo, del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, del Presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, di un rappresentante del comitato dei familiari delle vittime e del Sindaco di Villa Sant’Angelo, Domenico Nardis, in rappresentanza dei comuni del cratere.

Durante l’intera giornata è stato proclamato il lutto cittadino.

Speriamo di non dover piangere più vite umane in avvenimenti simili.