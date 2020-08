di Christian Ciarlante

A riportare la notizia, dell’arrivo di nuovi ospiti nei centri di accoglienza del Molise, è il “Giornale di Sicilia”. Tra sabato e domenica a Lampedusa sono sbarcati complessivamente 728 migranti. L’hotspot è saturo, per cui, secondo quanto riferiscono fonti della prefettura di Agrigento, un centinaio di migranti sarà trasferito verso le strutture di Piemonte Calabria e Molise. I trasferimenti dovrebbero avvenire in giornata, ma ancora non si conosce il numero esatto di persone che arriveranno in regione. Probabilmente, la loro nuova dimora, sarà il ‘cas’ di Campomarino, ma si attendono conferme ufficiali.

Questa volta, il governatore del Molise Donato Toma, sarà stato informato dell’imminente arrivo di altri migranti in regione? Sarebbe singolare se, anche in questa circostanza, fosse all’oscuro di tutto. Si era detto che la Regione avrebbe avuto la mano ferma e si sarebbe fatta valere a Roma. Ma a quanto pare, le ‘fiere’ molisane, una volta entrate nel Colosseo, si trasformano in animali mansueti. E in tutto ciò, il senatore molisano del M5S Fabrizio Ortis, chiede al governo di inviare l’esercito in Molise. Quando, la soluzione più semplice, sarebbe quella di dirottare i nuovi arrivi verso altre regioni. Ma è risaputo, che il nostro masochismo, va al di là della ragione.