di Domenico Pio Abiuso

Intervistata da Radio 24 il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato per settembre 2,5 milioni da impiegare per sviluppare il mondo della scuola. Il Capo del Dicastero di Viale Trastevere, ha affermato: “Quando sono arrivata al ministero ho chiesto di poter vedere i conti e i soldi non spesi. Mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda. C’erano 800 milioni di euro del programma operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione (PON) non spesi e ora li stiamo spendendo. Quindi quel miliardo che si cercava in realtà c’era già, ma nessuno lo aveva visto. Quindi per settembre abbiamo 2,5 miliardi, perché 1,5 lo avevamo messo nel decreto rilancio e ora abbiamo un miliardo in più”.