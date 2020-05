Ospite della trasmissione di Rete 4 “Diritto e Rovescio”, Giovanni Toti, ha parlato della richiesta fatta dalla sua regione e da altre regioni governate dal centro-destra di aver più autonomia in vista della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza da Covid, che inizierà da lunedì 4 maggio.

Nella missiva indirizza al premier Conte, si chiede una maggiore flessibilità per allentare le misure restrittive in quelle regioni in cui la situazione dei contagi risulta migliore. A tal proposito, il presidente della Liguria, si è soffermato sulla riapertura delle spiagge in Liguria che potrebbe rappresentare un problema, perché creerebbe assembramenti, mentre non lo sarebbe in Molise dove al massimo le persone andrebbero “su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago», forse scordando che il Molise si affaccia sul Mar Adriatico”.