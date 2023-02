Nel mirino del club rossonero pentro il prossimo match di campionato Fiorentina/Milan del 4 marzo (h 20,45) a Firenze

Si era già pronti nel capoluogo pentro a salire sul pullman del Milan Club Isernia per essere a Milano ed assistere a San Siro al match Milan/Atalanta di domenica sera 26 febbraio, quando per problemi organizzativi è stato necessario annullare il tutto. Ne da informazione il segretario del club isernino dei colori rossoneri, Tonino Miele : “Eravamo in avanzata fase di allestimento del viaggio in pullman per il capoluogo lombardo per Milan/Atalanta -spiega il dirigente del Club rossonero isernino- quando sopraggiunti motivi indipendenti dalla nostra volontà ci hanno indotto a desistere. Un gran peccato, non c’è che dire! Adesso ci riproveremo per Fiorentina/Milan di domenica 4 marzo, h 20.45 a Firenze, sperando di riuscirci!”.