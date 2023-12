di T.A.

Ormai è una gara, bellissima, assai simpatica e con “colpi” da tutte le parti ! E’ quella che si sta “combattendo” da tanti Comuni sia molisani che sardi, su iniziativa di laici, diaconi ed uomini di chiesa. In palio, meglio in vetrina, i Presepi – tutti magnifici, assolutamente !- che persone di diversa estrazione e cultura allestiscono e presentano un po’ ovunque per esaltare la magnificenza dell’evento che è alle porte : la NASCITA DEL FIGLIO DELL’UOMO, per migliorare finalmente il mondo ! Si è scritto in effetti di presepi a Venafro, di iniziative analoghe in Sardegna da parte di molisani, di presepe ad opera di diaconi ed ecco da Pozzilli l’intervento del Parroco del posto, P. Giuseppe Cellucci. “A Pozzilli – informa l’uomo di chiesa, documentando con foto – c’è una rassegna di presepi visitabile sino al 7 gennaio del nuovo anno. Vi sono presepi realizzati dai ragazzi del catechismo e da altri, me compreso. Così come non mancano statuine provenienti dalle missioni O.M.I del Madagascar”. Una visita alla rassegna presepiale di Pozzilli appare perciò decisamente opportuna e da non perdere!