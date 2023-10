di T.A.

CINQUE CAVALIERI CON SPLENDIDI QUADRUPEDI SU STRADE, SENTIERI, VALLI E MONTI DEL PARCO NAZIONALE NEL MOLISE DELL’OVEST

Quanto è grande la passione dell’uomo per i cavalli ! Un rapporto bellissimo che nel corso dei secoli ha prodotto effetti magnifici ! La conferma arriva dall’incontro casuale con cinque magnifici cavalli e i loro cavalieri a Filignano. Quadrupedi bellissimi dal pelo nero, marrone, bianco e chiazzato fermi sulle strade della porta sud del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise per un momento di riposo evidentemente dopo tanto procedere lungo strade e sentieri del Molise dell’ovest, brucando erbe e foglie ai lati delle strade e lungo muri e pareti esterne di case private, mentre i loro cavalieri/proprietari li accudivano asciugandone il pelo. E mentre i cavalli si riposavano brucando e muovendo nuca, testa e l’imponente coda, i cavalieri prendevano a loro volta fiato prima di risalire in groppa sulle stupende selle di cuoio e pelli, riprendendo il cammino per raggiungere le scuderie per il riposo dei quadrupedi. E così come si facevano ammirare i cavalli per la loro statuaria imponenza e la bellezza del portamento, analogo era il colpo d’occhio per i giovani cavalieri. Stivali neri e marroni tirati a lucido con pantaloni alla zuava di velluto al ginocchio, camice a quadri a maniche lunghe, giacche di medio peso date le temperature accettabili del periodo e non mancava chi portava casco equestre in testa. Un colpo d’occhio -cavalli/cavalieri- piacevole a vedersi, confermando la storica unione tra l’uomo e l’animale, binomio di sempre.