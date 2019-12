È stata pubblicata la nota operativa 50487 dell’11 dicembre 2019 e la tabella con i requisiti relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2020, in attuazione del Decreto ministeriale 1124 del 6 dicembre 2019.

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 30 dicembre 2019, il 28 febbraio per i Dirigenti Scolastici

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata quest’anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda conterrà esclusivamente l’istanza relativa alla così detta “quota 100”. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100. Questa doppia opportunità è la novità della circolare di quest’anno.

Per una verifica dettagliata dei requisiti, a breve invieremo un opuscolo dettagliato. In ogni caso, poiché la normativa prevista dalla Legge Fornero e dal DL 4/19 rende complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all’assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre sedi territoriali e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all’estero.

Consigliamo agli interessati al pensionamento di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione accertante il servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta. È importante evitare il fai da te a cui potrebbero sfuggire dettagli utili all’accertamento del diritto a pensione. La FLC CGIL prima di tutto si augura che, essendo la circolare condivisa con l’INPS (che dovrà certificare il diritto a pensione), non si verifichino ritardi nella lavorazione delle pratiche, onde evitare ritardi nella riscossione dell’assegno pensionistico.

Ricordiamo che nell’a.s 2019/20 sono stati 230 i pensionamenti nella scuola in Molise (circa un centinaio in virtù della c.d “Quota 100”): per quest’anno, viste le numerose richieste che stanno pervenendo presso le nostre sedi, si prevede una richiesta ancora maggiore.

Al fine di fornire informazioni utili a tutti gli interessati ai temi previdenziali e pensionistici, , la FLC CGIL Molise, insieme all’INCA CGIL ed allo SPI Molise hanno organizzato un’assemblea informativa che si terrà a Campobasso, presso la sede della CGIL Molise Venerdì 13 dicembre, alle ore 15.30 (in allegato il programma dell’iniziativa).

Parteciperanno ANNA FEDELI, coordinatrice nazionale progetto previdenza della FLC CGIL Nazionale, LEO TANGA, coordinatore provinciale INCA CGIL Campobasso e Marialucia Pasquale, della segreteria regionale SPI CGIL Molise