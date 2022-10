Stanno lì mal ridotte, pochissimo utilizzate dato il loro deterioratissimo stato e sono oltretutto brutte a vedersi ! Ci si riferisce alle pensiline con panche installate decenni orsono dall’Amministrazione Provinciale di Isernia in tanti Comuni del territorio di competenza, deteriorate dal tempo e dagl’immancabili vandali e giammai restaurate perché tornino utilizzabili ed utili alla collettività per sedersi, riposare e ripararsi da pioggia, vento o sole a seconda le stagioni.

In piazza Marconi a Venafro (rione Ciaraffella), come da foto, ce n’è una di siffatta struttura in plastica e metallo, decisamente mal ridotta e praticamente inservibile a seguito del trascorrere del tempo, delle avvicendarsi delle diverse stagioni, delle puntuali perfomance dei vandali e dell’assoluta assenza del benché minimo intervento di restauro e conservazione.

Dal che l’unica conclusione logica del tutto : o finalmente la si restaura perché torni funzionale, utile ed accogliente, o la si rimuova una volta per tutte, installandone un’altra nuova, bella a vedersi e finalmente funzionale. I venafrani ci contano, anche perché mal sopportano quel rudere da anni inservibile ma in bella mostra sotto gli occhi di tutti !

