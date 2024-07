di Don Emilio Cioffi

Che bello sapere che molti di noi non si soffermano dinanzi agli impedimenti ma con coraggio e preghiera vanno avanti senza esitare. Sì amici capisco che è difficile venire fuori dal chiacchiericcio e dai pregiudizi di alcuni fratelli e sorelle che anziché curare la propria anima pensano anche a distruggere lo spirito altrui. Purtroppo poco possiamo fare se non rimettere tutto nella misericordia di Dio! Tutto finirà, finirà per noi di soffrire, finirà per loro di calunniare ma ciò che resta gradito davanti a Dio è se sei stato sottomesso a Lui e alle sue leggi. Per questo non rattristiamoci e lasciamo a Dio la sua giustizia, che sicuramente come una scure affilata cadrà su chi non si è mai pentito del male fatto.

Buona giornata a tutti voi. Vi benedico. Amen.