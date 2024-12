di Don Emilio Cioffi

L’aborto è contro il Natale…

Pensando al Santo Natale non si può che parlare di una nascita misteriosa che si è rivelata a noi tutti, credenti e non credenti, di un bambino di nome Gesù.

…Immaginiamo se la Vergine Maria avesse abortito… quale Natale ci sarebbe mai stato? Quale salvezza avremmo avuto? Amici, anche non amare Gesù e non accoglierlo è simile ad un aborto… Amici, vi prego, fate come tante altre persone che annunciano la vita e non la morte! Ora, se siamo tutti d’accordo cerchiamo di diffondere questo pensiero ad altre persone proprio per far capire che col Natale arriva Gesù, il figlio di Dio, e chi vuole rispettarlo deve cercarlo per adorarlo e ringraziarlo della sua venuta in terra e nei nostri cuori.

Amici, non bisogna ricorrere alla tentazione dell’aborto, ma si deve accogliere la vita nuova e gioire come ha fatto la Vergine Maria nell’apprendere che avrebbe dato alla luce un bambino: il figlio di Dio. Conclusione: chi accoglie, accoglie Dio. Buona giornata. Vi benedico. Amen.