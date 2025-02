di Don Emilio Cioffi

A volte non ci rendiamo conto che acconsentire sempre, anche quando non dovremmo farlo, potrebbe essere causa di altri problemi. Amici nel dire sempre “si” potremmo essere non educativi; così facendo non diamo la possibilità di far maturare la persona che riceve questi facili consensi. È ovvio che il discorso dei “si” facili valgono anche per i “no” duri. Amici, se non vogliamo sbagliare i primi che dovrebbero essere meno faciloni siamo noi. Tutti abbiamo degli esempi da seguire o prendere esempio da qualche detto antico, ad esempio: ”con un sì ti impicci e con un no ti spicci!” È ovvio che ogni “sì” o ogni “no” va sempre valutato con attenzione, con molta attenzione. Conclusione: affidiamoci e affidiamo a Dio i nostri “Si” e i nostri “No” e nessuno sbaglierà. Così sarà, provare per credere. Buona giornata di tanta Pace Vera, e una preghiera per il nostro Papa Francesco. Vi benedico. Amen.