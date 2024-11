di Don Emilio Cioffi

Se non riesci a liberarti dalle cattive abitudini la colpa non attribuirla a chi non c’entra nulla. Ricordati che i vizi e le cattive abitudini non ti fanno diventare santo ma schiavo. Droga, alcol, fumo, sesso, spendere troppo, gioco, ecc. sono tutti elementi che possono portare alla rovina. Amici, tutti i vizi fanno parte dei “sette vizi capitali” se non si lottano con la preghiera e col digiuno si vivrà nell’inferno sia su questa terra che all’aldilà.

Conclusione: se vuoi aiutarti a migliorare ed evitare di andare a finire nei guai, evitali con l’aiuto di Dio. Buona giornata di gioia. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.