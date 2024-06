di Don Emilio Cioffi

Chi sbaglia paga…

Non preoccuparti troppo dei tuoi sbagli ingenui, ma preoccupati dei grossi sbagli che potresti fare se non usi la testa! Amici retti di cuore, nel comportamento tutti possiamo sbagliare, ma mai perseverare nello sbaglio e mai approfittare dei buoni!

Conclusione: se pensiamo di non essere annoverati fra i malfattori cerchiamo di rispettare il lavoro degli altri e di evitare di sbagliare troppo.

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.