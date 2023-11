di Don Emilio Cioffi

È così bello vivere in pace che niente e nessuno può inquinare l’armonia raggiunta nel proprio cuore. Amici, vivere in pace è semplice, basta chiederlo a Dio. Si amici, Lui è la fonte della pace ed avere Dio nel cuore è tutto. La pace va pregata, amata e custodita. Provate a dire “pace fra me e la mia famiglia”, “pace fra me e i miei figli”, “pace fra me e i miei genitori”, “pace fra me e i miei nemici”, “pace con tutti quelli che incontrerò in questo nuovo giorno”. Una preghiera, un’invocazione che aiuta a portare via la guerra e far avvicinare la pace. È vero amici, è bello essere distributori di Pace. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.