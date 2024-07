di Don Emilio Cioffi

Se sei alla ricerca di tranquillità non devi seguire gli spropositi di certe persone!

Se vuoi creare intorno a te un’oasi di pace … basta non portarsi a casa persone che potrebbero caricarti di negatività!

Se poi vuoi vivere lontano dai guai basta che vivi in riservatezza e parli di meno. Amici, non se ne può proprio più, molti di noi girano senza una meta, senza entusiasmo, cadaveri viventi che non trovano una loro dimensione. Cosa siamo diventati? Marionette nelle mani di manipolatori che riducono le nostre personalità in “usa e getta” – sì amici, se non lo avete ancora capito dove c’è Dio c’è sempre qualcuno che fa del tutto per annientarlo, perché sa che nessuno potere diabolico può prendere il sopravvento. Al contrario, dove non c’è Dio le stesse persone cercano di ridurle in pupazzetti al servizio loro. Conclusione, non lasciatevi rubare la pace, Dio, e la sua serenità. Buona giornata. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.