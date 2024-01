di Don Emilio Cioffi

Non apriamo la bocca solo per far uscire parole e aria senza senso, promettendo cose che non possiamo fare e vantandoci di conoscenze per amicizie. Amici chiacchieroni, cosa credete di ottenere dal malcapitato di turno? Se non lo sapete ciò di cui vi vantate di avere o di conoscere sono peccati da scontare! Prendere in giro il prossimo è molto sgradevole perché non ci fa essere migliori ma solo poveri illusi! Per questo c’è Dio che fa la differenza di chi può fidarsi, impegnandoli ad agire per conto Suo, e poi il diavolo sceglie i suoi per realizzarsi. Conclusione: chi si vanta si vanti sempre nel Signore nostro, Gesù Cristo, ed il vero aiuto si avrà!

Buona giornata a tutti voi. Vi benedico tutti. Amen.