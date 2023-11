di Don Emilio Cioffi

La vera ricchezza…

Dopo una giornata di lavoro il desiderio di ogni lavoratore è quello di tornare sereno nella propria dimora …anche se non sempre è così perché purtroppo si ha a che fare con colleghi e amici che non sempre desiderano vederci felici. Allora che fare? Bisogna essere convinti che una volta arrivati a casa si mette alla porta tutto il negativo che non conosce la parola “Pace”. Questo dev’essere l’obiettivo di ognuno: si esce di casa per adempiere il dovere, si rientra in casa per essere liberi e sereni, con o senza famiglia, a seconda dei casi. Ora amici tutti, forza, facciamoci un bel segno di croce e usciamo col Signore verso la nostra giornata, verso il nostro lavoro. Buongiorno a tutti voi, vi benedico. Amen.