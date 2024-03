di Don Emilio Cioffi

Facciamo dei piccoli sacrifici per sostenere Gesù che in questo periodo quaresimale ci ricorda che per salvarci dalle cattiverie di satana ha sofferto sulla croce per tutti noi. Purtroppo ancora oggi sembra che il male sia più forte del bene, e qui dobbiamo dare atto che il male è forte ed alberga nei cuori di tantissimi fratelli e sorelle

…nonostante venga loro chiesto e supplicato che non devono farlo, con molto accanimento, lo fanno senza pietà. Sì amici che ancora credete come me al bene, noi che siamo rimasti e siamo convinti, diamo molto fastidio a coloro che per un motivo o per un altro sono stati letteralmente SCOLLATI da Gesù, dal battesimo, dai sacramenti, da Dio stesso. Sì amici, “scollati” senza pietà per allontanare l’umanità dalla legge di Dio. Ora chiediamoci: come possono essere “rincollate” queste persone vittime del male? Ricordiamo che questa è una società anti cristiana, difficile da evangelizzare nuovamente, ma comunque da parte nostra dobbiamo provarci, la Madonna sicuramente ci penserà. Da parte nostra siamo sempre pronti ad accoglierli ed indirizzarli verso Dio che conosce bene tutti noi, buoni e cattivi.

Buongiorno a tutti, specialmente a voi donne, a quelle donne vere, a quelle donne mamme, a voi tutte donne cristiane auguro un buon rispetto per tutto l’anno, auguri. Vi benedico. Amen.