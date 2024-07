di Don Emilio Cioffi

Violenti maleducati e senza un briciolo di umanità, come fate a vivere, come potete avere una famiglia? …che sicuramente non amate…

Siete cattivi senza un briciolo di umanità, avete idee distorte, idee diaboliche che non vi portano ad avere pietà di nessuno. Tutti secondo voi devono sottostare alle vostre angherie, non avete pietà di nessuno, tutti maltrattate, perfino i poveri animali che abbandonate ai bordi delle strade oppure vi divertite ad infliggergli violenze crudeli …ecco cosa siete: cattivi! Cattivi che sanno fare solo cattiverie. Prego perché questo scritto possa farvi ravvedere e riparare ai mali fatti. Sì amici, fratelli e sorelle cattivi, vi prego di non fare più male a nessuno: né animali, né cose, né persone. Se vi comportate bene vi perdoneremo di vero cuore, ma cosa ancora più importante sarà Dio stesso a perdonarvi!

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.