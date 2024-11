di Don Emilio Cioffi

Se stai passando dei brutti momenti non crollare ma recita il “Magnificat” e vedrai che subito l’intervento della Vergine Maria arriverà. Sì amici, la preghiera che ha proclamato la Vergine Maria ha un potere immenso, pensate un attimo che il male ha così paura di questa preghiera che immediatamente lascia la preda. Amici, avere dei problemi è cosa normale di tutti i giorni e tutti li combattiamo per cercare di non farci sopraffare da essi. Però se riusciamo a vivere nella mitezza sicuramente diventeremo forti spiritualmente e gli attacchi dei malvagi non ci faranno soffrire anzi, soffriranno loro insieme alle loro cattiverie. Conclusione: evitiamo di metterci allo stesso livello di chi ha voglia di togliere la pace a chi pace ha… Buona giornata. Vi benedico. Amen.