di Don Emilio Cioffi

Chi di noi può dirsi sicuro che non gli succederà mai niente? Credo proprio che nessun vivente possa dirlo perché tutti, chi più e chi meno, passiamo attraverso prove e sofferenze …e sono queste le cose che ci portano ad essere meno superbi e più umani.

Amici che vi credete immuni e più fortunati di noi “semplici mortali”, sappiate che l’unica cosa che nessuno può permettersi di decidere è la vita e la morte …né per se stessi e tantomeno per gli altri!

Amici, il bene fa bene a se stessi e agli altri, il male che si fa inizialmente porta dolore agli altri, ma prima o poi tornerà al mittente che ne assaggerà tutta l’amarezza. Ricordiamo sempre che il male vuole la sua parte migliore. Si, è proprio così, vuole la parte migliore nel senso che cercherà sempre di colpire al massimo del dolore. Conclusione chi non fa male a nessuno non ha nulla da temere.

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.