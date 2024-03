di Don Emilio Cioffi

Mai cadere nel vortice della disperazione…difficile dopo tornare indietro. Le cose brutte possono sempre aggiustarsi prima o poi, ecco perché è importante avere il dono della speranza che è l’unica che resta fedele ai nostri problemi. Invochiamola se non ce l’abbiamo: Dio saprà come donarla. Come dice il detto: “la speranza è l’ultima a morire”! Per questo vi dico non preoccupatevi dei vostri pensieri, ma occupatevi di rendere la vostra vita e la vita degli altri più accettabile nonostante i problemi che, come si dice a Napoli, bisogna mettere “sulla punta del palo” in modo tale che tutti li possano vedere e qualche anima buona ci può aiutare. Bello vero amici miei?! Buona giornata a tutti e una preghiera per me. Vi benedico. Amen.