di Don Emilio Cioffi

La buona volontà di fare meglio non deve mai mancare. Guai quando manca la voglia di fare meglio, significherebbe che non si ha voglia di sperare nel migliorare, come se in noi ci fosse una sorta di apatia …e se in noi c’è l’apatia, figli cari, siamo quasi ogni giorno morti. Amici, non esiste un’età per poter migliorare, sperare, realizzare… Fino all’ultimo respiro bisogna avere la forza di migliorare, perché migliorare significa anche sperare e se speriamo Dio sarà con noi per salvarci dalla disperazione. Vivere per migliorare va suggerito ad ogni persona vivente su questa terra. Fallo e vivrai in grazia di Dio. Buongiorno a te che migliori ogni giorno. Vi benedico. Amen.

