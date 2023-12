di Don Emilio Cioffi

Spesso più sì ha e più si vuole avere. Questo vale per le persone che si credono eterne, ma come ben sappiamo nessuno vive per sempre. Amici, non attacchiamoci troppo alle cose materiali… proprio per non restarci male se le dobbiamo lasciare…

restando poi pieni di rimpianti nel dover vedere che altre persone, senza aver fatto nessun tipo di sacrificio, si ritrovano padroni delle nostre cose. Ma tutto questo dev’essere per tutti noi monito, per farci diventare meno possessivi e più generosi verso chi ha bisogno di un sostegno per vivere. Dio in questo nostro donare diventa molto magnanimo verso i nostri peccati. Buongiorno a tutti. Vi benedico.Amen.