di Don Emilio Cioffi

Ecco, guardiamoci intorno e ditemi dove è possibile trovare un po’ di pace e tranquillità! Siamo presi da tanti problemi e spesso ce ne procuriamo altri dandone poi la colpa a qualcuno. Amici tutti, vivere senza Dio non è vita ma inferno.

L’unico modo per poter far vivere Dio in noi è quello di assolvere ad alcuni impegni: Almeno una volta a settimana, almeno un componente della famiglia, deve ricevere Gesù Eucaristia …certo se lo fanno tutti i componenti maggiore sarà la luce di Dio in quella casa, altrimenti c’è buio assoluto…

Poi la carità da fare, la confessione sacramentale e le preghiere. Tutte queste cose ci aiuteranno ad avere la Grazia di Dio nel cuore, nella famiglia, nella casa dove dimoriamo.

Tutto questo ben di Dio va usato, perché è dono di Grazia e porta Pace, Amore e Perdono. Chiediamoci chi in casa la domenica fa da tabernacolo vivente… Speriamo che qualcuno lo faccia per il bene proprio e di tutta la famiglia!

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.